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Сделать официальные права в Москве

Водительские права для большинства людей имеют большое значение и вместе с тем процедура их получение все еще остается сложной, долгой и дорогостоящей. Получить права официально через МРЭО ГИБДД это настолько тяжелый процесс что большинство людей даже не готовы тратить свое время и уйму сил, для того чтобы получить заветный документ, хотя мечта о собственном авто очень большая.

Для официального получения прав потребуется:

Обучение в автошколе (около 2-х месяцев).

Получить шоферскую справку.

Сдать экзамен по ПДД.

Успешно сдать вождение в присутствии представителя ГАИ.

На практике сделать официальные права в Москве по силам лишь тем кто готов потратить большое количество времени и сил на прохождение автошколы, в которой курс обучения начинается от двух месяцев при цене от 15000 рублей, и это с тем условием что проходить обучение нужно дистанционно. Такое обучение, как правило, носит лишь информационный характер и ничем не отличается от просмотра ролика на YouTube, о какой пользе здесь можно говорить непонятно, ведь даже задать вопрос, и получить разъяснения не получится. Конечно есть и более дорогостоящие варианты, личного обучения в группе, и пользы несомненно больше, но при таком обучении приходится посвятить два месяца жизни именно обучению, которое в конечном счете не даст никакой гарантии что права будут получены. Безусловно большим преимуществом обучения в автошколе является вождение с инструктором, но и это только в том случае если кандидат на получения прав как говорятся “чайник”, в большинстве случаев водить автомобиль еще в юношестве учат родители или старшие родственники объясняя все тонкости и нюансы управлением авто. Помимо курсов теории и практики потребуется медицинская шоферская справка, по которой необходимо пройти множество врачей. И здесь предлагается тоже раскошелиться от 3000 рублей и это лишь с тем условием что необходимо будет лично взять дополнительные справки из наркологического и психиатрического диспансера.

Получить водительские права в МРЭО ГАИ

Это у прошедших данную процедуру соотносится дурдомом, в котором очереди могут начинаться с улицы и куча людей бегают с талончиками и папками под мышкой не понимая что происходит и когда все это закончится. К сожалению реалии таковы что даже отличники автошколы заваливают экзамены по теоретическому курсу, ведь необходимо знать ответы на 800 вопросов, большинство из которых никакого отношения к вождению автомобиля не имеет, а связаны с тем как правильно делать перевязки или жгуты. Но и это еще не все, госавтоинспекция планирует увеличить с октября месяца количество вопросов в билете с 20 до 50.

Повторная сдача курса теории назначается через неделю, как предполагается этого срока вполне достаточно для усвоения в пробелах знаний правил дорожного движения.

После прохождения экзамена на теорию, будущего автолюбителя ждет практический курс на площадке, в котором необходимо выполнить множество маневром на авто не задев конусов. Для тех кто имеет опыт управления, такой экзамен не составляет много труда и большой процент экзаменующихся переходит к последнему, городскому тестированию на знания правил и умением правильно управлять автомобилем. “Город” как его называют участники, проводится группой людей, где продолжительный отрезок пути делят по частям для каждого экзаменующегося. Интересный факт в том что сдал или же нет, людей просто высаживают из авто и инспектора не волнует сколько нужно идти пешком, чтобы вернуться к ГАИ. Те кто сдал, как правило, не сильно обращают внимания на километраж радостные после такого испытания. Изготовление самих прав занимает совсем непродолжительное количество времени по сравнению со всем остальным, от часа до двух.